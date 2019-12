Gesunde Schulen in Malawi

Öffnen sich zur Mittagspause die Klassenzimmertüren auf der Linga-Grundschule in der Dedza-Region in Malawi, kommt Leben in den vorher noch so stillen Pausenhof. Schnell stürmen die Kinder in Richtung Essensausgabe – Denn ihre Schule besitzt neuerdings eine Schulkantine. Schnell bildet sich eine Schlange vor der Essensausgabe. Die Schüler/innen warten geduldig, bis sie an der Reihe sind, denn sie wissen: Es ist genug für alle da. Nicht unbedingt die Regel in Malawi, wo Mangel- und Unterernährung allgegenwärtig ist.