Was war dein Highlight während der Reise?

Mir persönlich hat der "WASH-Club" in der Schule besonders gefallen, weil das unglaublich engagierte junge Leute sind. Man merkt, dass sie sich mit dem Thema identifizieren und die Wichtigkeit des Themas verinnerlicht haben. Wenn ich da an meine Jugend zurückdenke, hatte ich wohl etwas andere Prioritäten. Insgesamt war aber die ganze Reise ein Highlight. Ich finde es beeindruckend, wie man vor Ort eine konkrete Verbesserung der Lebensumstände gesehen hat. Menschen, bei denen das Wasserholen zuvor einen viel zu großen Teil des Tagesplans eingenommen hat, haben nun einen Zugang direkt in ihrer Nähe. Man sieht genau die Effekte und was das Engagement unserer Spender und Aktivisten bewirkt.

Die Situation in Äthiopien ist für einen Großteil der Bevölkerung nicht leicht, aber viele engagierte Menschen arbeiten mit Herzblut daran, sie zu verbessern. Dabei möchten wir sie unterstützen und ich bin jetzt überzeugter denn je, dass unsere Arbeit dabei hilft. Darüber hinaus ist das Land so vielfältig und hat so viel zu bieten, dass die Reise neben den Eindrücken vom Projekt auch viele weitere schöne Erinnerungen bei mir hinterlassen wird.

Vielen Dank Fabian für das Interview!