Corona: Vielschichtige Krise für die Ärmsten

Äthiopien ist eines der Länder, in dem mehrere Katastrophen zusammenkommen. Allein in diesem Jahr musste das ostafrikanische Land schon eine Heuschreckenplage und einen Ausbruch von Cholera bewältigen. Geschätzt hat hier der Anteil der Menschen, die an akuter Unterernährung leiden, um 15 bis 20 Prozent zugenommen. Die Coronavirus-Pandemie führt außerdem dazu, dass bis zu 30 Prozent der kleinen und mittelgroßen Unternehmen von Schließungen bedroht sind. Dies wiederum hat den Verlust von Arbeitsplätzen zur Folge. Vor allem Tagelöhner*innen und Gelegenheitsarbeiter*innen sind hiervon betroffen, aber auch der Großteil der Menschen, die in der Landwirtschaft arbeiten. Im Grunde genommen alle Menschen, die keinerlei soziale Absicherung haben. In Malawi haben in den letzten sechs Monaten schon 273.000 Menschen ihren Arbeitsplatz verloren.