Öko-Ausbildung sichert Jobs und Umwelt

„Obwohl ich schon lange als Trainer arbeite, bin ich froh, Teil der „Green Colleges“ Initiative zu sein“, erzählt Arthur Alinaiture. „Durch den Kurs ‚Training of Trainers‘ habe ich neue Methoden an die Hand bekommen, die ich nun beim Unterrichten der jungen Leute einsetze. Die Jugendlichen sind mit großem Engagement dabei.“ Viele von ihnen kommen von weiter her und wohnen für die Dauer des sechsmonatigen Ausbildungsprogramms in der Nähe. So wie der 23-jährige Alfred: „Wenn ich den Kurs abgeschlossen habe, möchte ich im Bereich Ökotourismus weiterlernen. Und danach am liebsten mein eigenes Camp eröffnen“, sagt Alfred. Dafür benötigt er allerdings allein umgerechnet rund 1.500 Euro für ein geeignetes Grundstück. Durch die Spargruppen an seinem Heimatort Butebe, die die Welthungerhilfe mit der Organisation „Joint Effort to Save the Environment“ auf den Weg gebracht haben, wird Alfred im nächsten Jahr durch Gelegenheitsarbeiten in der Landwirtschaft umgerechnet rund 90 Euro beisammenhaben. Irgendwann wird es vielleicht wirklich für seinen Traum reichen.