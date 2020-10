Süße Erfolge gegen bittere Realität

Er steht im Schatten eines Kakao-Baums auf seiner Plantage in Kono in Sierra Leone. Jenem armen Land, das in der Welt vor allem für den über zehnjährigen Bürgerkrieg mit bis zu 300.000 Toten, den Kampf um Blutdiamanten, Kindersoldat*innen und den Ausbruch der größten Ebola-Epidemie bekannt ist, der 2014 in Sierra Leone und weiteren westafrikanischen Ländern über 11.000 Menschen zum Opfer fielen. Aiah Brima weiß, wofür sein Land bekannt ist – und das will er ändern. Er möchte, dass die Welt bei seinem Land in Zukunft nicht mehr an Kriege, Katastrophen und Krankheiten denkt, sondern an hervorragenden Kakao und köstliche Schokolade. Dafür arbeitet er hart.

Aiah Brima berichtet: „Als wir nach dem Krieg in unsere Dörfer zurückkehrten, waren unsere Häuser niedergebrannt und unsere Plantagen total verwildert. Aber wir hatten kein Geld, um sie wiederaufzubauen. Doch dank der Unterstützung der Welthungerhilfe können wir – und das sage ich mit großem Stolz – mittlerweile 60 bis 70 Prozent unserer Kakaoplantagen wieder bewirtschaften und unsere Ernten deutlich steigern.“