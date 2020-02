Die Welthungerhilfe ist vor Ort und bietet Interviewpartner zur Situation und Projekten in der Türkei und Syrien an.

In der türkischen Provinz Hatay unterstützt die Welthungerhilfe mit einem vom Auswärtigen Amt finanzierten Projekt die am stärksten gefährdeten syrischen Familien sowie die türkischen Gastgemeinden, die Hilfe benötigen. Die saisonale Unterstützung der Welthungerhilfe begann im Januar 2020 im Bezirk Hassa. In fünf Tagen verteilte das Verteilungsteam der Welthungerhilfe in Hassa mehr als 1.114 Geldkarten an syrische und türkische Familien, die saisonale Unterstützung benötigen. Um niemanden zurückzulassen, besuchte ein kleines mobiles Team diejenigen Familien zu Hause, die aufgrund von Krankheit, Immobilität oder anderen Gründen den Verteilungsort nicht erreichen konnten.

Die Geldkarten halfen diesen Familien, Winterbedarf wie Kohle, Holz, Heidekraut und Winterkleidung zu kaufen oder ihre Schulden zu begleichen.