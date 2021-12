Skill Up! bietet Sicherheit in der Krise

Auch Arun Kumar Yadav aus Indien eröffnete Skill Up! eine neue Perspektive. Der Lockdown zwang ihn, seine Aushilfstätigkeit in der Stadt aufzugeben und in sein Dorf zurückzukehren. Dort bekam er durch ein technisches Training die Möglichkeit, sich mit der Reparatur von LED-Glühbirnen selbstständig zu machen. Er sagt: „Jetzt muss ich nicht mehr außerhalb meiner Heimat auf Arbeitssuche gehen. Das Skill-Up! Projekt hat mir geholfen, mein Einkommen zu sichern und mein Leben zu verbessern.“

So wie Medlyne und Arun hat das Ausbildungsprogramm noch vielen weiteren jungen Frauen und Männern aus der Krise geholfen und ihnen Halt gegeben. Eine Perspektive und handfeste Chancen, das ist es, was sie brauchen, gerade in der Corona-Krise. Genau das gibt ihnen Skill Up! – von einem Ausbildungsjahrgang zum nächsten.