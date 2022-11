Wir gestalten uns neu

In den Projektländern wird eine internationale Variante des neuen Logos verwendet. Unter der Bildmarke steht WHH, weil sich diese Abkürzung für Welthungerhilfe in vielen Projektländern eingebürgert hat. Ein Schriftzug in der lokalen Sprache, der den Auftrag der Welthungerhilfe erklärt, wird international in Kombination mit dem Logo genutzt: „For a world without hunger“, „Pour un monde sans faim“, „Por un mundo sin hambre“ etc.

Premiere hat das neue Design in Deutschland zunächst in unserem Onlineauftritt und dem Magazin der Welthungerhilfe, mit dem wir über unsere Arbeit in den Projektländern berichten.