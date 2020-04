Laura: Da hörst du bestimmt viele bewegende Geschichten… Wie verarbeitest du alles? Ist das Gewöhnungssache?!

Jessica: Nein, das würde ich so nicht sagen. Auch in diesem Beruf muss man professionell mit seinen Erlebnissen umgehen können. Das bedeutet, sich emotional nicht zu sehr zu verflechten und tragische Geschichten nicht zu nahe an sich herankommen zu lassen. Wenn man diesen professionellen Abstand nicht mehr wahren kann, kann das natürlich auch negative Folgen auf die eigene Arbeit haben, und damit ist niemandem geholfen. Ich hatte nie Probleme so etwas wegzustecken, weil es zum Beruf gehört und ich mich dafür entschieden habe. Es war klar, dass ich viele traumatische Geschichten zu hören bekomme. Es gibt jedoch auch diese Momente, in denen man etwas sensibler reagiert als in anderen. Beispielsweise, wenn man eine besonders schwere Woche hinter sich hatte, gesundheitlich angeschlagen ist und dann vielleicht noch bei seiner Familie zu Hause etwas vorgefallen ist. Dann kann es schon sein, dass ich kurz raus muss, um frische Luft zu schnappen, aber das hängt damit zusammen, dass ganz viel auf einmal kommt…

Oder was mir auch immer nahegeht: Wenn ich Familien besuche, diese mir von ihrem schweren Schicksal erzählen, ihre verzweifelte Lage schildern und ich weiß, dass wir diesem Fall nicht helfen können, weil uns beispielsweise finanzielle Mittel fehlen oder ein Projekt endet. Besonders, wenn es dabei um das Leid von Kindern oder älteren Menschen geht, und diese auf Hilfe angewiesen sind. Das sind Momente, die ich nur schwer loslassen kann. Ich erwische mich immer mal wieder dabei, wie ich an die Familien denke, und mich frage, wie es wohl dem kleinen Mädchen mit der schweren Rückenverletzung oder der älteren Dame, die an Krebs leidet, geht.