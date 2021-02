Der Verlust von Einkommen hat verheerende Konsequenzen, denn Einkommensausfälle werden in vielen Ländern des Globalen Südens nicht durch soziale Absicherungen aufgefangen. Für ärmere Menschen bedeutet der Verlust von Arbeit, dass sie sich und ihre Familie nicht mehr ernähren können – und hungern.

Kinder haben schlechteren Zugang zu Bildung

Bildung ist der Schlüssel aus der Armut – doch diese Perspektive auf eine bessere Zukunft ist für viele Kinder im Globalen Süden in Gefahr: In zwei von drei Familien haben Kinder durch die Corona-Pandemie einen deutlich schlechteren Zugang zu Bildung. In Liberia beispielsweise kann heute nur eine von zehn Familien ihre Kinder so regelmäßig in die Schule schicken wie vor dem Ausbruch des Coronavirus. In Kombination mit der finanziellen Notsituation, in der sich viele Familien derzeit befinden, steigt auch das Risiko für Kinderarbeit und Zwangsheirat.