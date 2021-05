Bei allem, was ich mache, gehen mir frühere Erinnerungen an meine alte Tante, Schwester meines Vaters, nicht aus dem Kopf. Sie hat mich damals an die Hand genommen und mir geholfen, Fuß zu fassen an der Universität, als ich als junge Studentin nach Neu Delhi kam. In den letzten Tagen kämpfte sie, erkrankt an COVID-19, um ihr Leben – und verlor ihn am Ende. Ich wünschte, ich hätte bei ihr sein können, um ihr beizustehen.

Ich weiß: Die Solidarität ist groß. Wir müssen alles tun, um den Menschen in Indien zu helfen. Zum Glück läuft jetzt die medizinische Hilfe der internationalen Gemeinschaft an. Und auch meine Organisation, die Welthungerhilfe, verstärkt ihre Aktivitäten. Wir unterstützten mit Nothilfe. Auch Nahrungsmittel fehlen, gerade in den ländlichen Gebieten. Dafür brauchen wir noch mehr Unterstützung.

Ich hoffe, Sie bleiben gesund. Wenn Sie können, unterstützen Sie bitte unsere Nothilfe in Indien mit einer Spende.