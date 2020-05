Corona und der vergessene Klimawandel

Die Welt steht still. Das Coronavirus hat für massive Einschnitte in unserem Alltag gesorgt. Flugzeuge bleiben am Boden, auf den Straßen fahren in manchen Regionen bis zu 70 Prozent weniger Autos und auch in der Industrie gerät die Produktion ins Stocken. Was für die Menschheit eine nie da gewesene Herausforderung bedeutet, ist ein Segen für unser Klima und für unsere Umwelt.

Weltweit werden verringerte Kohlenstoffdioxidwerte in der Luft gemessen. In Indien verschwindet der Smog, der sich sonst wie eine Glocke über Großstädte legt. Das Wasser in den Kanälen Venedigs ist wieder klar und es wurden sogar Delfine gesichtet. Aus globaler Perspektive sind das erfreuliche Nachrichten - jedoch sind sie mit Vorsicht zu genießen. Denn Corona bremst uns zwar aus, den Klimawandel aber nicht.

