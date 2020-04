Die im Vergleich zu Europa und den USA niedrigen Fallzahlen sind im ersten Moment erfreulich, jedoch ist die Dunkelziffer, aufgrund des Mangels an verfügbaren Corona-Tests, möglicherweise weitaus höher. Dazu kommt die Tatsache, dass der afrikanische Kontinent viel verwundbarer ist, als etwa Europa oder die USA. Maßnahmen, die im globalen Norden helfen, können im globalen Süden gar zu einer weiteren Bedrohung für die Menschen führen. Besonders gefährdet sind Menschen in Armutsgebieten. Hier fehlt es an sauberem Wasser, Hygieneartikeln und Lebensraum. Dazu sind in vielen Ländern die Gesundheitssysteme kaum auf eine größere Epidemie vorbereitet. Etliche Kapazitäten fehlen. Ohne schnelles und vorausschauendes Handeln könnte das Coronavirus in Afrika zu einer humanitären Katastrophe mit gewaltigem Ausmaß führen.