Ich kann verstehen, dass es vielen Menschen hierzulande schwerfällt, an andere zu denken, wenn es so scheint, als verliere man selber gerade den Boden unter den Füßen. Dennoch ist der Appell, gerade jetzt an die Ärmsten der Armen zu denken, richtiger denn je. Es wäre nicht nur traurig, sondern unverantwortlich, wenn die Erfolge, die wir nachweislich in den letzten Jahrzehnten in vielen Ländern des Südens erzielen konnten, jetzt zerstört würden.