Für die Nahrungsmittelverteilungen mit dem WFP gibt es eine Sondergenehmigung der Behörden. Wir verteilen jetzt Doppelrationen an die notleidende Bevölkerung, um die Anzahl der Menschenansammlungen so gut es geht zu reduzieren. So erhalten ca. 500.000 Menschen in Bentiu, Northern Bahr el Ghazal und Panyijar dringend benötigte Grundnahrungsmittel wie Sorghum-Hirse, Trockenbohnen und Öl. Hinzu kommt eine Ration angereichertes Mais-Soja-Mehl für Kinder unter 5 Jahren und schwangere/stillende Mütter. Parallel zur Verteilung findet eine Aufklärung über die wichtigsten Maßnahmen zur Covid 19-Prävention via Megaphone statt. Ein Ausbruch des Corona Virus in einem der vielen Flüchtlingslager im Südsudan hätte verheerende Folgen. Social Distancing ist in den überfüllten Camps nicht möglich, Wasser und Seife sind Mangelware. Allein in Bentiu leben über 110.000 Geflüchtete dicht gedrängt.