Corona bricht über die Welt herein

Ich hoffe, Sie lesen diese Zeilen bei bester Gesundheit. Schulschließungen, Kontaktverbote, der wirtschaftliche Stillstand ... Was wir in Deutschland gerade erleben, ist für uns eine Krise nie dagewesenen Ausmaßes. Wir alle machen uns Sorgen: Reichen die Maßnahmen zur Eindämmung? Haben wir genug Kapazitäten in unseren Krankenhäusern? Und wie wird es weitergehen?

Jetzt Solidarität zeigen

Unsere Bundeskanzlerin Angela Merkel mahnte in ihrer Fernsehansprache zu Solidarität und lobte die vielerorts in Deutschland zu beobachtende Hilfsbereitschaft. Gleichzeitig dürfen wir die Schwachen und Hilfebedürftigen jetzt nicht aus dem Blick verlieren.