Zunächst werden wir in Zusammenarbeit mit der Partnerorganisation SARD und in enger Absprache mit lokalen Autoritäten und Vereinten Nationen in A'zaz und Idlib in Nordwestsyrien aktiv:

Wir verteilen dort 1.800 Fertigmahlzeiten (eine Ration reicht für fünf Personen über fünf Tage) und 120 Behelfsunterkünfte oder Zelte, sowie

Hygieneartikel, Küchenutensilien, Kleidung und Haushaltsgegenstände an insgesamt 600 Personen.

Geplant ist außerdem, Latrinen und Wassertanks für die provisorischen Unterkünfte zu errichten.

Ein Gemeindezentrum wird zur Nutzung als Notunterkunft repariert.

Jetzt für Erdbeben-Nothilfe spenden und helfen