Nach den verheerenden Erdbeben in der Türkei und in Syrien benötigen viele Menschen dringend Hilfe. Viele haben ihr Zuhause verloren und benötigen dringend eine sichere Unterkunft. Außerdem fehlt es an Nahrung, Trinkwasser, Hygieneartikel und warme Kleidung, um der gefährlichen Winterkälte zu trotzen.

Die Erdbeben haben dort eine Region getroffen, die ohnehin schon unter den Folgen eines langjährigen Bürgerkriegs leidet. Bereits vor der Erdbeben-Katastrophe waren 4,1 Millionen der 4,5 Millionen Einwohner*innen auf Hilfe angewiesen. In Zusammenarbeit mit unseren Partnerorganisationen SARD, SHAFAK und PAC verteilen wir in den Gouvernements Idlib und Aleppo Brot, Fertigspeisen, Zelte, Decken, Hygieneartikel, warme Kleidung und Treibstoff. Die Welthungerhilfe hilft auch beim Bau von Notunterkünften, sanitären Anlagen und Wassertanks.

Hilfe für Menschen in den türkischen Provinzen Gaziantep, Hatay und Diyarbakır

In den türkischen Provinzen Gaziantep, Hatay und Diyarbakır verteilt die Welthungerhilfe Notfallpakete an insgesamt 9.000 Menschen. Dabei arbeitet sie mit den Partnerorganisationen AFAD und Leader Women Association zusammen. In den Provinzen Hatay und Diyarbakır enthalten diese Pakete Fertigspeisen, Hygieneartikel, Winterkleidung und Zelte. In Gaziantep verteilen wir Fertigspeisen, Babywindeln, Hygieneprodukte und andere Haushaltsartikel. Außerdem hat eine Frauen-Kooperative, die von der Welthungerhilfe unterstützt wird, ein Krisenzentrum mit einer großen Suppenküche aufgebaut. Jeden Tag gibt die Kooperative dort 2.000 Mahlzeiten aus.