Stefanie Glinski Journalistin Zuhause ist kein sicherer Ort, erzählt Aishe Aslan. Nachts stellt sich die 24-Jährige einen Wecker; alle 30 Minuten klingelt dieser, denn keinesfalls will sie schlafen, sollte es erneut ein Erdbeben geben. Sie ist müde und erschöpft, traut sich aber nicht, sich auszuruhen.

Am 6. Februar um 4:17 Uhr in der Frühe veränderte sich das Leben für Millionen von Menschen in der Türkei und Syrien. "Es war ein Alptraum. Ich dachte, wir sterben alle", erzählt Aishe. Die Erinnerungen lassen sie erbleichen; machen sie ganz unruhig. Zwar steht ihr Haus noch, aber die Angst sitzt ganz tief. "Jetzt wo wir überlebt haben wollen wir aber denjenigen helfen, die seit dem Erdbeben heimatlos sind", fügt sie noch hinzu. Mahlzeiten für Menschen, die nach dem Erdbeben auf Hilfe angewiesen sind Schon vor dem Erdbeben hatte Aishe sich der Frauenkooperative angeschlossen, die schon seit zwei Jahren von der Welthungerhilfe unterstützt wird. Hier arbeiten 18 türkische und syrische Frauen zusammen an einem Gemeinschaft- und Integrationsprojekt. Normalerweise trocknen sie Früchte und legen Gemüse ein, doch seit dem Erdbeben hat die engagierte Gruppe ihr Konzept vorübergehend auf den Kopf gestellt. "Jetzt kochen wir für Familien, die das Erbeben überlebt haben, aber auf Hilfe angewiesen sind", sagt Aishe. Die RTL Stiftung und die Welthungerhilfe unterstützen ihre außerordentliche Einsatzbereitschaft mit dem nötigen Budget.

Bis zu 3.000 Mahlzeiten werden täglich frisch vorbereitet, aber die Frauen wollen auch diese Zahlen weit übertreffen. "Morgens kochen wir und Nachmittags verteilen wir die Mahlzeiten in verschiedenen Camps, in denen Erdbebenopfer leben." Die bunte Küche der Frauenkooperative ist jeden Tag in vollem Betrieb. Es wird Gemüse geschnitten und Reis gekocht; der Geruch von frischen Gewürzen liegt in der Luft; überall dampft es, überall sind die Frauen am Werk. Sich nach der Erdbeben-Katastrophe gegenseitig Halt geben Der Schock des Erdbebens sitzt natürlich auch hier in der Kooperative tief. "Keiner von uns dachte, wir werden überleben", sagt Hatice Hanan, 36, eine weitere Mitarbeiterin. "Jetzt müssen wir ganz klar denen helfen, die um ihre verstorbenen Familien trauern und sich ihr Leben ganz neu aufbauen müssen." In den kurzen Pausen, die die Frauen zwischen Kochen und Abpacken der Mahlzeiten haben, sitzen sie oft zusammen. Sprechen über die Erlebnisse der letzten Wochen; unterstützen sich.

Seit dem Erdbeben schläft Hatice nicht mehr zuhause, sondern in einer Moschee in der Nähe ihres Hauses. Zum zweiten Mal fühlt sich die vierfache Mutter nun schon heimatlos. Vor zehn Jahren musste sie aufgrund des Krieges in Syrien ihre Heimatstadt Aleppo verlassen; seitdem lebt sie in der Türkei. "Die Flucht war traumatisch", erinnert sie sich. "Damals war ich zweifache Mutter und auch noch schwanger. Jeder Moment war ein Bangen um das Leben meiner Familie. Das Erdbeben hat diese Angst ganz neu zurückgebracht", gibt sie zu.

Erdbeben in Syrien und der Türkei Mehrere Erdbeben erschütterten am 6. Februar 2023 den Südosten der Türkei, nahe der Grenze zu Syrien. Die Menschen brauchen jetzt dringend Unterstützung. Mehr erfahren "Wir unterstützen uns gegenseitig" Hatice arbeitet schon zwei Jahre bei der Frauenkooperative. "Der Krieg in Syrien und die Flucht aus meiner Heimat waren mein absoluter Tiefpunkt. Gleichzeitig hilft mir dies heute aber, Menschen an ihren eigenen Tiefpunkten zu treffen. Mit ihnen zu trauern, zu weinen. Wir unterstützen uns alle gegenseitig." Auch in den kommenden Wochen soll weiter für Erdbebenopfer gekocht werden, erzählen die Frauen. "Die Welthungerhilfe unterstützt uns dabei – und wir wollen den betroffenen Menschen so lange es nötig ist helfen."

Die Menschen in den von Erdbeben erschütterten Regionen brauchen jetzt dringend Unterstützung. Helfen Sie uns, die Menschen mit weiteren lebensnotwendigen Hilfsgütern zu unterstützen.