Venezuela nach den Erdbeben: „Wir halten alle zusammen“

„Der 24. Juni war ein Feiertag. Ich bin nachmittags eingenickt, das Beben riss mich aus dem Schlaf“, erinnert sich Yennifer. „Wilmen rannte hinaus und schrie. Erst habe ich nicht realisiert, was los ist. Ich lief ins Kinderzimmer und riss die beiden mit. Wir fielen zusammen hin, aber dann waren wir draußen.“

Seitdem schlafen sie zu viert in einem Igluzelt von rund zwei mal zwei Metern Grundfläche. Bad und Küche können sie im Haus von Yennifers Mutter benutzen. Es ist eins von nur sieben Häusern der Siedlung, die noch bewohnbar sind. Um alle aufzunehmen, ist das Haus jedoch zu klein: Auch Yennifers drei Geschwister und deren Familien haben ihr Zuhause verloren. Einer ihrer Brüder wohnte in dem eingestürzten Hochhaus.

Die Großfamilie arrangiert sich, so gut es geht, und will auch aus Angst vor Plünderungen nicht in eine Notunterkunft umziehen. Sie schätzen sich glücklich, dass sie am Leben sind und es irgendwie weitergeht. Ein Verlust schmerzt jedoch sehr: Yennifers zehnjähriger Neffe Anthuan ist durch das Erdbeben ums Leben gekommen. „Er war auf dem Fußballplatz“, erzählt Yennifer. „Dann ist er losgelaufen, und die Trümmer der einstürzenden Schule haben ihn am Kopf getroffen.“