Bonn/Berlin/Caracas, 8. Juli 2026. Zwei Wochen nach den schwersten Erdbeben in Venezuela seit mehr als einem Jahrhundert wird das Ausmaß der Katastrophe immer deutlicher. Laut Angaben der Vereinten Nationen kamen bislang 3.685 Menschen ums Leben, rund 18.000 Menschen haben ihr Zuhause verloren. Zudem gelten noch 30.000 nach Angaben der Behörden als vermisst.

Während Rettungskräfte vereinzelt noch Menschen lebend aus den Trümmern bergen, richtet sich der Fokus zunehmend auf die Versorgung der Überlebenden. Tausende leben derzeit in provisorischen Notunterkünften oder kleinen Zelten am Straßenrand. Viele Familien wissen nicht, ob vermisste Angehörige noch leben und benötigen sichere Unterkünfte, Lebensmittel, Hygieneartikel, aber auch psychosoziale Unterstützung.

Die Welthungerhilfe hat 200.000 Euro für Nothilfe bereitgestellt und unterstützt gemeinsam mit ihren langjährigen europäischen Alliance2015-Partnerorganisationen ACTED, Ayuda en Acción und CESVI die Versorgung der notleidenden Bevölkerung. Trotz der schwierigen Bedingungen konnten bereits unmittelbar nach den Erdbeben erste Hilfsgüter verteilt werden.