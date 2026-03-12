Krieg, steigende Ölpreise und Hunger: Warum Deutschland jetzt handeln muss

Während wir in Deutschland vor allem über steigende Energiepreise für Heizung, Transport und Produktion sprechen, entfaltet der Krieg im Nahen Osten weltweit deutlich gravierendere Folgen. Für viele Länder – insbesondere in Afrika – entsteht derzeit eine gefährliche Mischung aus Energiepreisschock, Lieferkettenproblemen und steigenden Lebensmittelkosten. Diese Entwicklung könnte Hungerkrisen verschärfen.

Mehrere Faktoren treiben diese Dynamik gleichzeitig an. Besonders kritisch ist die Lage rund um die Straße von Hormus, durch die normalerweise rund 20 Prozent der weltweiten Ölversorgung und fast ein Fünftel des globalen LNG-Handels transportiert werden. Der Schiffsverkehr ist dort nahezu zum Stillstand gekommen, hunderte Tanker sitzen fest und die Transportkosten sind schon jetzt gestiegen.

Hinzu kommen Produktionsausfälle wichtiger Energieanlagen, da in der Region Raffinerien und Exportterminals beschädigt wurden. Selbst wenn die Kämpfe bald enden sollten, könnten Reparaturen Wochen oder Monate dauern.