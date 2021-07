Gesund und nachhaltig mit System

Indigene Gemeinschaften und arme Familien in Peru spüren wenig vom wirtschaftlichen Aufschwung der letzten Jahre. Sie leiden an Unterernährung, haben keinen sicheren Zugang zu Wasser, Strom oder sanitärer Grundversorgung.

Im Jahr 2019 waren in ganz Lateinamerika fast 48 Millionen Menschen von Hunger betroffen. Bis 2030 werden es laut Prognosen fast 67 Millionen sein – dabei sind die verheerenden Auswirkungen von COVID-19 noch nicht berücksichtigt. Ernährungsunsicherheit steigt weltweit in Lateinamerika und der Karibik am schnellsten. Die Verfügbarkeit von Nahrung und der Zugang zu Lebensmitteln sinken also sogar noch schneller als in Afrika. Der Welthungerindex zeigt, wie ernst die Lage ist, denn hier liegt Lateinamerika auf einer Höhe mit Myanmar oder Malawi. Das gilt auch für die landwirtschaftlich geprägte Region Huánuco: Trotz fruchtbarer Böden und enormer Artenvielfalt lebt hier jeder dritte Mensch in Armut. Jedes vierte Kind unter fünf Jahren leidet an chronischer Mangelernährung, fast 13 Prozent aller Kleinkinder an Anämie.

Das Paradoxe dabei ist: In Peru und ganz Lateinamerika nehmen Fettleibigkeit und damit verbundene Krankheiten wie Diabetes enorm zu. Schuld daran sind vor allem billig verarbeitete Lebensmittel, die reich an Fetten, Zucker und Kohlenhydraten sind. In Peru ist ein großer Teil der Bevölkerung übergewichtig. Ein weltweiter Trend setzt sich auch hier durch. Die Menschen ernähren sich nicht mehr von den vielfältigen, saisonalen Produkten, die vor Ort produziert werden, sondern greifen auf günstige und bereits verarbeitete Importware zurück. Statt schrumpeliger, aber nahrhafter Andenkartoffeln essen immer mehr Peruaner*innen industriell gefertigte Pommes frites, die zudem häufig aus wohlhabenden Ländern wie Belgien stammen. Statt Maisgebäck verzehren sie Weißbrot und Pizza, statt frischem Wasser und Säften trinken sie zuckerhaltige Limonaden.