Wechsel im Präsidium der Welthungerhilfe

Widera löst den langjährigen Schatzmeister Norbert Geisler ab. Der Diplom-Ökonom war seit 2004 Mitglied des Präsidiums der Welthungerhilfe. Während seiner Amtszeit wurde der kaufmännische Bereich umfassend professionalisiert. Als Reaktion auf die Finanzkrise wurde die Rücklagenstrategie neu geordnet, um eine solide Absicherung der Programmfinanzierung zu garantieren. Auch die Buchungssystematik wurde den neuen Anforderungen angepasst. „Norbert Geisler hat entscheidend dazu beigetragen, dass die Welthungerhilfe im Finanzmanagement gut aufgestellt und zukunftsfähig ist. Er war über Jahre der Garant für eine transparente und akkurate Rechenschaftslegung. Das war eine wichtige Voraussetzung für das Vertrauen, das wir bei deutschen und internationalen Zuwendungsgebern genießen“, würdigt die Präsidentin der Welthungerhilfe, Marlehn Thieme, die Arbeit des bisherigen Schatzmeisters.

Neben den Zahlen standen für Geisler auch immer die Menschen im Mittelpunkt. Bei Reisen in mehr als zehn Länder, u.a. nach Haiti, Äthiopien und in den Kongo hat er sich selbst ein Bild von den konkreten Problemen und den schwierigen Lebensbedingungen in unseren Projektländern gemacht.