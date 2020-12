Die elf Mitgliedsorganisationen im Bündnis Entwicklung Hilft unterstützen mit ihren Partnern in den Projektländern seit Anfang des Jahres die Eindämmung des Virus und die Bewältigung der Pandemiefolgen. In vielen Ländern des Globalen Südens wird die derzeitige Gesundheitskrise jedoch durch bereits bestehende, langjährige Krisen verschärft. Ohne leistungsfähige Gesundheitssysteme, soziale Absicherung und gute wirtschaftliche Ausstattung werden Menschen in Ländern des Globalen Südens oft ungleich härter und unmittelbarer von den Folgen der Pandemie getroffen. Auch hier ist Deutschland in der Mitverantwortung, strukturellen Wandel zu gestalten und die Widerstandsfähigkeit über nationale Grenzen hinweg zu stärken.