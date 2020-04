Gemeinsam gegen Corona: Sei solidarisch

Mehr Informationen zum Aufruf zur gemeinsamen Solidarität in Zeiten von Corona.

Susanne Fotiadis, Vorstand Marketing und Kommunikation, bedankt sich bei den zahlreichen Prominenten für die gelebte Solidarität und ihre Mitwirkung beim Video-Aufruf: „Schon vor der Ausbreitung von Covid-19 gingen über 820 Millionen Menschen jeden Tag hungrig ins Bett. Diese Familien haben aufgrund von Kriegen, Konflikten, Dürren und Überschwemmungen keinerlei Reserven mehr und sind dem Coronavirus schutzlos ausgeliefert. Covid-19 wirkt wie ein Beschleuniger der zahlreichen Krisen. Die Menschen in Not benötigen unsere Solidarität und schnelle Hilfe. Sonst droht vielen der Hungertod.“

Schauspielerin Gerit Kling erläutert ihr Engagement für die Welthungerhilfe wie folgt: „Unser Leben mag eingeschränkt sein, dennoch dürfen wir hier auf eine umfassende Lebensmittelversorgung vertrauen. In Corona-Zeiten solidarisch zu sein und Verantwortung für Menschen in armen Ländern zu tragen, war noch nie so bedeutsam wie heute“.

Wie einfach und unkompliziert Leben retten sein kann, lässt sich aktuell nicht nur mit dem Verweilen in den eigenen vier Wänden umsetzen. Denn jede einzelne Spende hilft: „Viele kleine Taten können etwas Großes bewirken. Und daran sollten wir alle festhalten. Gemeinsam.“, betont Welthungerhilfe-Unterstützerin Stefanie Giesinger.

Und auch Rapper und Schauspieler Eko Fresh weiß, wie wichtig es ist, in diesen Zeiten Menschen über jegliche zur Verfügung stehenden Kommunikationskanäle aufzurütteln: „Manchmal sind wir so in unserem Alltag vertieft, dass wir vergessen wie gut es uns geht. Als Künstler versuche ich meine Reichweite zu nutzen, um auf jene aufmerksam zu machen, die unsere Hilfe brauchen.“