Gemeinsam gegen Corona: Solidarisch und präventiv

Berlin, 27.03.2020. Das Coronavirus und seine Folgen haben Deutschland und Europa fest im Griff. Die Zahlen steigen täglich und begründen bisher unbekannte Maßnahmen. Und auch global breitet sich das Virus weiter aus. Auch wenn die Anzahl der gemeldeten Fälle aus Ländern im globalen Süden im Vergleich zu Europa noch relativ gering ist, wächst die Sorge vor einer Ausbreitung. Peter Mucke, Geschäftsführer von Bündnis Entwicklung Hilft, warnt: „Sollte sich das Virus dort ebenfalls weiter rasant ausbreiten, drohen weitaus verheerendere Folgen als bei uns. Die erforderlichen Ressourcen, der Ausbreitung entgegenzuwirken und entsprechende Maßnahmen auf den Weg zu bringen, sind in vielen Ländern schlicht nicht vorhanden.“ Zudem ist die Corona-Pandemie in einigen Ländern längst nicht die einzige Krise, der Menschen begegnen müssen. Sie kommt zusätzlich zu Heuschreckenplagen, zu Krieg und Vertreibung oder zu Dürren und Wirbelstürmen. In solchen Kontexten sind Menschen umso gefährdeter dem Virus zum Opfer zu fallen. Sie haben häufig keinen Zugang zu einer sicheren Wasser- und Sanitärversorgung, sind ohne medizinische Versorgung, ohne ein sicheres Zuhause und können keine Vorräte kaufen, um sich zu versorgen.