Bonn, 24.11.2020. Landbesitz konzentriert sich weltweit in immer weniger Händen. Das Nachsehen haben kleinbäuerliche Betriebe, Ureinwohner*innen und insbesondere auch Frauen, deren Existenz vom Zugang zu Land abhängt. Der heute veröffentlichte Bericht „Uneven Ground: Land Inequality at the Heart of Unequal Societies“ der "International Land Coalition" - der auch die Welthungerhilfe und Oxfam angehören - zeigt: Bereits seit den 1980er Jahren verschärft sich die Ungleichheit bei Land und liegt aktuell um 41 Prozent höher als angenommen.