Gewaltsame Konflikte, die Folgen der COVID-19-Pandemie, steigende Lebensmittelpreise und fehlende Einkommen sind die stärksten Hungertreiber. Nach 19 Jahren Krieg, wiederkehrenden Dürren und Überschwemmungen wirkt die COVID-19-Pandemie auch in Afghanistan wie ein Brandschleuniger und wirft die wirtschaftliche Entwicklung des Landes um Jahre zurück. Das zeigt der aktuelle Report der UN-Landwirtschaftsorganisation FAO zur Ernährungslage, an dem die Welthungerhilfe mitgearbeitet hat. Demnach geben acht von zehn Familien an, dass ihr Einkommen im Vergleich zum Vorjahr gesunken ist. „Durch die Kontaktbeschränkungen zu Beginn der Pandemie haben Tagelöhner ihre Jobs und Händler ihre Einkünfte verloren, Rücküberweisungen von Afghanen im Ausland sind aus demselben Grund gesunken, während gleichzeitig die Nahrungsmittelpreise rasant gestiegen sind. Leere Taschen und leere Märkte führen zu leeren Tellern“, warnt Thomas ten Boer, Landesdirektor der Welthungerhilfe in Afghanistan. „Viele Menschen haben ihre letzten Reserven aufgebraucht. Jetzt haben sie Angst, wie sie die kargen Wintermonate überstehen sollen. Die Gefahr durch Corona wird dabei größtenteils unterschätzt.“