Welthungerhilfe wählt neues Präsidium

„Die Auswirkungen der COVID-19 Pandemie stellen unsere Arbeit und Mitarbeitende weltweit vor neue Herausforderungen. Die Welthungerhilfe hat in den vergangenen Monaten gezeigt, dass sie gut gerüstet ist, um Hunger und Armut in der Welt zu reduzieren und das Leben vieler Menschen zu verbessern“, sagt Marlehn Thieme.

In das siebenköpfige Gremium wurden außerdem zwei neue Mitglieder gewählt: Dr. Annette Niederfranke, Direktorin der ILO Vertretung in Deutschland und Carl-Albrecht Bartmer, Aufsichtsratsvorsitzender der DLG. Dr. Bernd Widera bleibt weiterhin Vorsitzender des Finanzausschusses der Welthungerhilfe. Amadou Diallo, CEO DHL Global Forwarding Middle East & Africa sowie Prof. Dr. habil. Conrad Justus Schetter vom Forschungsinstitut Bonn International Center for Conversion (BICC) setzen ihre Arbeit im Präsidium fort.