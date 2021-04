Bonn, 23. April 2021. Um den Kontaktbeschränkungen in Zeiten der Covid-19-Pandemie gerecht zu werden, organisierte die Welthungerhilfe in 2020 zwei virtuelle Spendenläufe: die #ZeroHungerRun-Challenges. Dank der freiwilligen Startspenden der rund 5.000 Teilnehmer*innen kamen dabei knapp 100.000 Euro zusammen. Spenden, die in die Projektarbeit der Welthungerhilfe im Kampf gegen den Hunger fließen. In Regionen, in denen die Not der Menschen derzeit am größten ist, denn die Auswirkungen der Pandemie drohen die bereits erreichten Erfolge bei der Hungerbekämpfung zunichtezumachen.

Vom 05. bis 09. Mai 2021 geht die #ZeroHungerRun-Challenge nun in ihre dritte Runde. Während der Aktionstage können alle mitmachen: Auf den Bürgersteigen des Wohnorts, auf Spazierwegen im Park oder im Wald, egal ob im Sprint oder ganz gemächlich. Erlaubt sind jede Strecke und jedes Tempo, ganz nach persönlichem Können und Ermessen. Unter Einhaltung des gebotenen Abstandes, in 30 oder 60 Minuten, lässt sich so zwar äußerst individuell, aber dennoch gemeinsam etwas bewegen.