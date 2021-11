Bundesminister Dr. Gerd Müller wird Vorsitz des Kuratoriums der Welthungerhilfe übernehmen

Bundesentwicklungsminister Gerd Müller: "Weltweit hungern wieder über 800 Millionen Menschen, und jeden Tag sterben 15.000 Kinder am Hunger. Nach Jahren großer Fortschritte steigen die Zahlen an. Das ist ein Skandal, denn wir haben das Wissen und die Technologie für Eine Welt ohne Hunger. Wir müssen jetzt entschlossen handeln und den Kampf gegen Hunger und Mangelernährung ganz oben auf die globale Agenda setzen. Dies will ich mit ganzer Kraft auch im Kuratorium der Welthungerhilfe unterstützen. Hilfsorganisationen wie die Welthungerhilfe sind oftmals der letzte Rettungsanker für Millionen Notleidende. Ich danke allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für diesen unermüdlichen Einsatz - selbst in schwierigsten Einsatzgebieten wie in Afghanistan oder im Krisenbogen um Syrien. Das ist nicht nur überlebenswichtige Nothilfe. Es ist auch vorausschauende Friedenspolitik. Denn sie tragen so wesentlich dazu bei, den Teufelskreis aus Not, Armut, Konflikten, Flucht und Vertreibung zu durchbrechen und langfristige Entwicklung zu ermöglichen. Ich freue mich, dass ich diese wichtige Arbeit künftig noch enger begleiten kann."