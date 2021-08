Berlin, 17.08.2021. Das Erdbeben am vergangenen Samstag hat den Südwesten Haitis schwer getroffen. Hinzu kommen seit Dienstagnacht starke Regenfälle durch Tropensturm Grace, die Überflutungen mit sich bringen und Rettungs- und Aufräumarbeiten verzögern. Neben den massiven Folgen der andauernden politischen

und ökonomischen Krise und der Corona-Pandemie müssen die Menschen nun auch diese Katastrophe bewältigen. Père Jacquet von der Partnerorganisation Commission Diocésaine d‘Education berichtet aus der besonders betroffenen Stadt Les Cayes: „Ich weiß nicht, warum wir so viel Unglück erleben. Unsere Hoffnung auf ein besseres Leben rückt immer weiter in die Ferne. Die Schäden durch das Erdbeben sind enorm: Unsere Schulen, unsere Kirchen sind in wenigen Sekunden zerstört worden. Wir haben Jahre gebraucht, um sie aufzubauen. Wir würden gerne selbst und aus eigenen Kräften unser Land aufbauen, aber wir brauchen leider immer wieder Unterstützung und Hilfe.“ Die aktuelle wirtschaftliche und politische Krise erschwert die Bedingungen für die Hilfe und Versorgung der Menschen in den betroffenen Gebieten. Die Infrastruktur war schon vorher unzulänglich, die Sicherheitslage ist nicht erst seit der Ermordung von Präsident Moïse vor sechs Wochen angespannt. Impfstoffe gegen das Coronavirus sind knapp, Krankenhäuser sind bereits seit Langem überlastet und jetzt mit der Versorgung der Verletzten überfordert.