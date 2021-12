Mali: 1,2 Millionen Menschen von Hunger bedroht

In Mali haben die angespannte Sicherheitslage, schwere Dürren und die COVID-19-Pandemie dazu geführt, dass eine Rekordzahl von 1,2 Millionen Menschen in Mali von Hunger bedroht ist. Die Anzahl der von Hunger betroffenen Menschen in Mali hat sich innerhalb eines Jahres fast verdreifacht.