Menschen ohne Perspektive: Zehn Jahre Krieg in Syrien

Peter Mucke, Geschäftsführer von Bündnis Entwicklung Hilft, mahnt: „Auch nach zehn Jahren erfolgloser Friedensverhandlungen dürfen wir den Krieg in Syrien weder akzeptieren noch dürfen die dramatischen tagtäglichen Folgen für die Menschen in Vergessenheit geraten. Wir müssen weiterhin an die Situation vor Ort erinnern und Druck für politische Lösungen ausüben. Es braucht endlich wieder echte Zukunftsperspektiven für die vom Krieg betroffenen Menschen.“ Solange keine politische Lösung gefunden ist, muss zumindest die humanitäre Hilfe ungehindert möglich sein. Durch eine Entscheidung des UN-Sicherheitsrates ist die Zahl der Grenzübergänge für humanitäre Hilfslieferungen aus dem Ausland seit Monaten reduziert. Bündnis Entwicklung Hilft fordert Deutschland und die Europäische Union auf, innerhalb der Vereinten Nationen weitere Grenzöffnungen für humanitäre Akteure durchzusetzen und somit den ungehinderten Zugang zu den

Menschen in Not zu ermöglichen.

Die Corona-Pandemie hat die ohnehin verheerende gesundheitliche und wirtschaftliche Lage in Syrien im Verlauf des letzten Jahres noch weiter verschärft – nur etwa die Hälfte aller Gesundheitseinrichtungen ist noch in Betrieb. „Die Folgen einer Ausbreitung von gefährlicheren Virusvarianten in Syrien und den Geflüchtetencamps in den Nachbarländern wären katastrophal“, warnt Peter Mucke. „Die akute Not vieler Syrer:innen überschattet selbst das Risiko einer Ansteckung mit dem Coronavirus. Sie müssen schlicht die Existenz ihrer Familien sichern.“ Durch die Krise in der Krise sind die Preise für ohnehin knappe Güter des alltäglichen Lebens weiter gestiegen. Mehr als 80 Prozent der Bevölkerung leben derzeit unterhalb der Armutsgrenze. In den Geflüchtetencamps ist es kaum möglich, Abstands- sowie Hygieneregeln einzuhalten und sich selbst vor einer Infektion zu schützen. Es ist dringend notwendig, die Menschen in Syrien und in den Geflüchtetencamps bei der Verteilung der Impfstoffe zu berücksichtigen. Dabei muss sich Deutschland für schnelle unbürokratische Lösungen einsetzen, sodass Impfdosen für die Vertriebenen bereitgestellt werden und mit Unterstützung von Hilfsorganisationen in der Region zum Einsatz kommen.

