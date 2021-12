Berlin, 6.12.21. Anlässlich des „Nutrition for Growth“-Gipfels in Tokio fordern die NGOs Aktion gegen den Hunger, Global Citizen, Save the Children und die Welthungerhilfe von der neuen Bundesregierung einen verstärkten Einsatz gegen Hunger und Mangelernährung weltweit.

Obwohl in den vergangenen Jahrzehnten Fortschritte in der Hungerbekämpfung gemacht wurden, nimmt der Hunger seit einigen Jahren wieder zu: Vor allem die Klimakrise, bewaffnete Konflikte und die COVID-19-Pandemie bedrohen die Ernährungssicherheit von Millionen Menschen. Weltweit leiden bis zu 811 Millionen Menschen an Hunger. 149,2 Millionen Kinder unter 5 Jahren sind chronisch unterernährt und von Wachstumsverzögerungen betroffen, 45,4 Millionen sind akut unterernährt – der extremsten Form von Hunger. Die langfristigen Folgen der Corona-Pandemie werden sich erst in den kommenden Jahren vollständig zeigen.