VENRO mit neuer Doppelspitze

Martina Schaub, seit 2017 Mitglied im Vorstand von VENRO und hauptamtlich Vorständin von OroVerde – Die Tropenwaldstiftung, erklärt zu ihrem Amtsantritt: „VENRO gibt der entwicklungspolitischen Zusammenarbeit und Humanitären Hilfe in Deutschland eine starke Stimme. Auch in Zukunft werden wir mit den gebündelten Kräften unserer Mitglieder für eine starke, unabhängige Zivilgesellschaft eintreten. Wir werden nicht nachlassen, die Politik im Sinne einer sozial-ökologischen Transformation mitzugestalten. Globale Solidarität und internationale Zusammenarbeit sind unabdingbar, um allen Menschen ein Leben in Würde zu ermöglichen und unsere natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen.“

Die neuen Vorsitzenden danken besonders ihrem Amtsvorgänger Bernd Bornhorst, der den Verband acht Jahre geführt hat. „Er hat sich engagiert für die Ziele des Verbandes eingesetzt und sich sehr verdient um die deutsche Entwicklungspolitik und Humanitäre Hilfe gemacht.“ Bernd Bornhorst schied nach seiner achtjährigen Amtszeit als Vorsitzender satzungsgemäß aus dem Vorstand aus.

Angela Bähr von der Deutschen Stiftung Weltbevölkerung und Carsten Montag von der Kindernothilfe kandidierten auf der Mitgliederversammlung erfolgreich für das Amt der stellvertretenden Vorsitzenden. Als weitere Vorstandsmitglieder wurden Gudrun Schattschneider von World Vision Deutschland (Schatzmeisterin) und Michael Herbst von der Christoffel Blindemission in ihrem Amt bestätigt. Neu hinzugekommen sind Dr. Ilona Auer-Frege (MISEREOR), Tatjana Hübner (Eine Welt Netz NRW), Kayu Orellana Mardones (Help – Hilfe zur Selbsthilfe) und Sabine Wilke (CARE Deutschland).

