Vulkanausbruch im Kongo: Humanitäre Lage spitzt sich zu

Die Welthungerhilfe ist seit 1997 in der D.R. Kongo tätig und unterstützt derzeit in zehn Projekten Menschen in den Provinzen Nord-Kivu, Ituri und Maniema. Im Büro in Goma arbeiten derzeit 28 Mitarbeiter*innen. Schwerpunkte der Arbeit sind u.a. nachhaltige, landwirtschaftliche und wirtschaftliche Entwicklung, Ernährungssicherung sowie Wasser, Gesundheit und Hygiene (WASH).

Unsere Mitarbeiter*innen im Kongo stehen für Interviews zur Verfügung (englischsprachig).