„Woche der Welthungerhilfe“ zeigt: #KlimakriseMachtHunger

Klimagerechtigkeit erfordert Veränderungen

Schauspieler Till Demtrøder erläutert den Zusammenhang zwischen hiesigem, lokalem Einkaufverhalten und der globalen Auswirkung auf den Hunger: „Wir entscheiden mit dem Einkaufskorb, wo und wie unsere Lebensmittel produziert worden sind, wie viele Ressourcen dafür benötigt wurden und unter welchen Bedingungen die Menschen in der Lebensmittelproduktion arbeiten. Unsere Art der Ernährung hat nicht nur Auswirkungen auf unsere Gesundheit, sondern auf die unseres Planeten und die Ernährungssicherheit der Menschen im Globalen Süden.“

Mit welchen einfachen Verhaltensveränderungen tagtäglich Klimaschutz betrieben und somit auch gegen den Hunger in der Welt angegangen werden kann, zeigt auch TV-Star Janina Hartwig auf: „Leitungswasser statt in Flaschen abgepacktes Wasser trinken, ist wohl die einfachste Routine, um im Alltag etwas für das Klima zu tun. Leitungswasser ist nicht nur das mit am besten kontrollierten Lebensmittel in Deutschland, es ist auch günstiger als seine Konkurrenz aus dem Supermarkt. Zudem spart man Verpackung, Lieferung, Abholung und Recycling ein und somit Unmengen an CO₂.“

TV-Kollegin Michaela May ergänzt einen weiteren, wichtigen Hinweis: „Lieber einen Pullover anziehen, statt im Winter im T-Shirt in den eigenen vier Wänden herumlaufen! Denn dreht man die Temperatur der Heizung nur um ein Grad Celsius herunter, lässt sich bis zu 300kg CO₂ pro Jahr und Haushalt einsparen. Allein Raumheizungen sind derzeit für ca. 14% der europäischen Treibhausgas-Emissionen verantwortlich!“