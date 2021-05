6.445 Teilnehmer*innen absolvierten insgesamt eine Laufstrecke von 34.262 Kilometern. Dank ihrer freiwilligen Startspenden kam zudem eine Spendensumme in Höhe von 124.000 Euro zusammen. Spenden, die nun in die Projektarbeit der Welthungerhilfe im Kampf gegen den Hunger fließen. An Orte, an denen die Not der Menschen derzeit am größten ist, denn die Auswirkungen der Pandemie drohen die bereits erreichten Erfolge bei der Hungerbekämpfung zunichtezumachen.

Schritt für Schritt gegen den Hunger

Schier grenzenlos waren die diesjährigen Teilnahmemöglichkeiten– So trat die #ZeroHungerRun – Challenge in diesem Jahr auf. Selbstverständlich stand die Teilnahme am virtuellen Benefizlauf auch Menschen mit Behinderungen offen. Geografisch kannte der Benefizlauf ebenfalls keine Einschränkungen. Auch außerhalb Deutschlands nutzen 647 Läufer*innen aus 46 Nationen das vergangene Mai-Wochenende für den sportlichen Einsatz gegen den Hunger.

Prominente Botschafter liefen voran

„Es gibt ein paar Sachen, die müsste es nicht geben: Hunger zum Beispiel. Und deswegen unterstütze ich gerne den #ZeroHungerRun der Welthungerhilfe. Zero Hunger – super Ziel. Zero Emissions – Null Klimagase, das wäre auch einen Marathonlauf wert. Denn natürlich hängen Hunger und Klimakrise ganz eng zusammen. Gesunde Menschen gibt es nur auf einem gesunden Planeten. Wir müssen nicht das Klima retten, sondern uns. Und für eine gute Sache bin ich immer dabei“, kommentiert Eckard von Hirschhausen seine Teilnahme an der #ZeroHungerRun – Challenge.

Zahlreiche prominente Hobby-Läufer*innen und professionelle Sportler*innen nutzten die #ZeroHungerRun – Challenge, um auf die Arbeit der Welthungerhilfe aufmerksam zu machen. Haile Gebrselassi, Sabrina Mockenhaupt-Gregor, Simon Rolfes, Uta Pippig, Ulrike Nasse-Meyfarth, Frank Busemann und Justus Nieschlag zeigten sportlichen Teamgeist und auch TV-Stars wie Eckart von Hirschhausen, Simon Böer, Gesine Cukrowski, Jan Sosniok, Ann-Kathrin Kramer, Liz Baffoe, Florian Wünsche, Tanja Lanäus oder Nina Ensmann nahmen die Beine in die Hand und animierten ihre Community über Social-Media-Kanäle zur Teilnahme.

So wirkt der Spendenlauf - weltweit

Die Welt steht vor einer gigantischen Herausforderung, die nur gemeinsam gemeistert werden kann. Neben bereits existierenden Krisen, ausgelöst durch Klimawandel, Konflikten oder Naturkatastrophen, wirkt die Corona-Pandemie wie ein Brandbeschleuniger auf Hunger und Armut. In dieser akut bedrohlichen Situation helfen die Teilnehmenden der #ZeroHungerRun – Challenge ganz konkret: Die Lauf-Erlöse fließen in Ernährungsprojekte der Welthungerhilfe. Diese Programme ermöglichen Menschen Zugang zu gesunder und ausreichender Nahrung. Nachhaltige Maßnahmen wie Schulungen zu klimaangepassten Anbaumethoden oder der Einsatz von verbessertem Saatgut helfen in aktuellen Notlagen und wirken langfristig, um auch zukünftigen Krisen besser begegnen zu können.

Ein besonderer Dank gilt allen Partnern und Sponsoren der #ZeroHungerRun Challenge, allen voran den Unternehmen REWE Group und Coffee Circle, die mit ihrer Unterstützung und mit Sachpreisen zum Gelingen der Aktion beigetragen haben.