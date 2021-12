„Wir nutzen unsere Reichweite und Sichtbarkeit für die Botschaft, dass die eigene Impfung für uns alle der beste Weg aus der Pandemie ist“, so die beteiligten Organisationen. Ähnlich wie die beteiligten Unternehmen und Marken werde man in den kommenden Tagen und Wochen die Logos, Mission-Statements oder Slogans entsprechend verändern. So ist der Aufruf von Campact mit „WeIMPF“ unterschrieben. Der NABU erklärt unter seinem Storch: „Wir sind, was wir tun. Die Naturschützer*innen. Geimpft“. Die Welthungerhilfe tritt „Für eine Welt mit Impfung“ ein, während Greenpeace Deutschland fordert „Impfen statt warten“. Der WWF will „Impfen für einen lebendigen Planeten“, der DNR verlangt „Impfwende Jetzt!“. „Niemand ist geimpft, bis alle geimpft sind“, erklärt hingegen One und Global Citizen will „Mit Impfen #ZukunftSchaffen“, weil niemand auf der Welt sicher, bis wir alle sicher sind. „Fridays for Future“ und „Parents for Future“ nennen sich für die Aktion „Impfen for Future“ und erklären: „Damit wir bald wieder gemeinsam auf die Straße gehen können.“