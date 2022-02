Bonn/Berlin, 15.02.2022. Mathias Mogge, Generalsekretär der Welthungerhilfe, zur aktuellen Lage in Mali im Vorfeld des anstehenden EU-Gipfels mit der Afrikanischen Union und der aktuellen Debatte zu einem möglichen Abzug der Bundeswehr aus dem Land:

„Die humanitäre Situation in Mali ist dramatisch. Das Land befindet sich in einer der schlimmsten Krisen seit Jahren mit etwa 7,5 Millionen Menschen, die auf Hilfe zum Überleben angewiesen sind. Diese Ausgangslage hat auch gravierende Auswirkungen auf die politische Lage. Wir empfehlen der Bundesregierung, zukünftig eine aktive Rolle bei anstehenden internationalen Verhandlungen zu übernehmen und die Entwicklung des Landes in den kommenden Jahren stärker zu begleiten. Deutschland hat keine koloniale Vergangenheit in Mali und sollte seinen guten Ruf im Land für eine ehrliche Vermittlerrolle nutzen.