Bonn/Berlin, 04.07.2022. Durch die Folgen von Klimakrise, bewaffneten Konflikten und weltweiter Covid-19 Pandemie hat sich die Ernährungslage im globalen Süden im letzten Jahr dramatisch verschlechtert. Der Angriffskrieg gegen die Ukraine hat die Situation durch steigende Nahrungsmittelpreise noch einmal massiv verschärft. Die Zahl der akut von Hunger bedrohten Menschen steigt seit Monaten an und wir erleben erste Hungersnöte in Afrika.

Die Welthungerhilfe wird in diesem Jahr 60 Jahre alt. Sie ist eine der größten privaten Hilfsorganisationen in Deutschland; politisch und konfessionell unabhängig. Sie setzt sich mutig und entschlossen für eine Welt ohne Hunger ein. Seit ihrer Gründung am 14.12.1962 wurden 10.369 Auslandsprojekte in rund 70 Ländern mit 4,2 Milliarden Euro gefördert. Die Welthungerhilfe arbeitet nach dem Grundprinzip der Hilfe zur Selbsthilfe: von der schnellen Katastrophenhilfe über den Wiederaufbau bis zu langfristigen Projekten der Entwicklungszusammenarbeit mit nationalen und internationalen Partnerorganisationen.