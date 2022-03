Verlässliche Unterstützung für Afghanistan

Berlin, 30.03.2022. Anlässlich der internationalen Geberkonferenz für Afghanistan, die von Deutschland mitorganisiert wird, fordert Bündnis Entwicklung Hilft eine umfassende Unterstützung der humanitären Hilfsmaßnahmen durch die internationale Staatengemeinschaft. Seit der Machtübernahme der Taliban im August 2021 hat sich die Situation in Afghanistan weiter verschlechtert. Mehr als die Hälfte der Bevölkerung ist aktuell auf humanitäre Hilfe angewiesen – ein Großteil davon sind Kinder. Es mangelt an grundlegender medizinischer Versorgung und ausreichend Nahrungsmitteln. In wenigen anderen Ländern ist die Ernährungslage derzeit vergleichbar prekär. Zudem droht durch die gestiegenen Nahrungsmittelpreise in Folge des Ukraine-Krieges eine weitere Verschärfung, warnen die Bündnis-Mitglieder.