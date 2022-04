ZeroHungerRun-Challenge 2022

Das gemeinsame sportliche Engagement aller Teilnehmenden kommt der Projektarbeit der Welthungerhilfe im Einsatz gegen den Hunger zugute. Ein Anliegen, das auch Leichtathletin Sabrina Mockenhaupt-Gregor am Herzen liegt: „Humanitäre Krisen schaffen schwierigste Lebensumstände für Kinder. Krieg, Vertreibung und Naturkatastrophen bringen unvorstellbares Leid mit sich: Hunger, Mangelernährung und fehlende medizinische Versorgung lassen Kinder an harmlosen Krankheiten sterben. Das soll und muss sich ändern. Die Teilnahme an der #ZeroHungerRun-Challenge ist ein wunderbarer Weg, um dank der Spenden beispielsweise mehr Kindern einen gesunde und gehaltvolle Schulmahlzeit zu ermöglichen.

Schauspieler und #ZeroHungerRun-Botschafter Simon Böer ergänzt: „Schon jetzt nehmen an dem Schulernährungsprogramm der Welthungerhilfe im Südsudan rund 66.000 Mädchen und Jungen in insgesamt 138 Schulen teil. Lasst uns diese großartige Wirkung mit den Spenden des #ZeroHungerRun sichern und verbessern! Denn: Bildung ist der Schlüssel für die Zukunft. Für Kinder im Südsudan, in der Ukraine oder an anderen Krisenherden dieser Erde. Melde dich an, lauf mit – der #ZeroHungerRun ist auf vielen Ebenen ein absoluter Gewinn.“

Weitere prominente Hobby-Läufer*innen aus der TV- und Showbranche sowie professionelle Sportler*innen unterstützen ebenfalls die #ZeroHungerRun-Challenge. U.a. Nina Ensmann, Bonita Niessen, Simon Rolfes, Ulrike Nasse-Meyfarth, Frank Buse-mann und Justus Nieschlag investieren 60 Minuten für Menschen in Not und animieren auf ihren Social-Media-Kanälen auch ihre Community zum Mitmachen.