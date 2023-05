Besorgt ist die Welthungerhilfe über die schwindende internationale Unterstützung für die notleidenden Menschen in Afghanistan. Bisher sind nur etwa 5 Prozent der für 2023 benötigten Hilfsgelder zur Verfügung gestellt worden. „Der Hunger und die Armut drohen in Vergessenheit zu geraten, weil die de facto Regierung am Arbeitsverbot festhält und es viele weitere humanitäre Krisen weltweit gibt“, warnt Mogge.

Unser Landesdirektor Afghanistan Thomas ten Boer steht für Interviews zur Verfügung (Englisch).