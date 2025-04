Welthungerhilfe warnt vor Einschränkungen in der Entwicklungszusammenarbeit

Bonn/Berlin, 26.03.2025. Die Welthungerhilfe fordert die neuen Koalitionspartner in Berlin eindringlich auf, die Mittel für Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe nicht weiter zu kürzen. Angesichts der zunehmenden globalen Hungerkrisen warnt die Organisation davor, der Entwicklung in einigen Geberländern wie den USA und Großbritannien zu folgen, die zentrale Programme zur Ernährungssicherung und Gesundheitsvorsorge streichen. Laut UN-Prognosen werden in diesem Jahr rund 307 Millionen Menschen in 37 Ländern dringend auf humanitäre Hilfe angewiesen sein, um zu überleben. Zudem müsse mit einem eigenständigen Ministerium eine starke Stimme für Menschenrechte und die Beseitigung von Hunger und Armut am Kabinettstisch sitzen.