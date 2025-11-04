„Als erstes unterstützen wir die betroffenen Familien mit Bargeld, damit sie sich kaufen können, was sie am dringendsten brauchen“, erklärt tenBoer. Das könnten beispielsweise Lebensmittel sein oder auch einfache Baumaterialien. „So unterstützen wir gleichzeitig die lokalen Märkte.”

In der Erdbebenregion ist die Ernährungssituation ohnehin sehr angespannt: Es gab in fünf aufeinander folgenden Jahren Dürren, die zu Wasserknappheit und Ernteausfällen geführt haben. In diesem Jahr war die Trockenheit am schlimmsten. Rund 1,1 Millionen Menschen in den Provinzen Balkh und Samangan leiden Hunger, das ist mehr als ein Drittel der Bevölkerung. In ganz Afghanistan sind es rund 13,8 Millionen Menschen bzw. 28 Prozent der Bevölkerung.