„Gudrun Bauer setzt sich seit 20 Jahren mit bewundernswerter Kraft und Entschlossenheit für Projekte der Welthungerhilfe ein. Sie packt an, gibt nicht auf und überzeugt auch andere, sich ebenfalls zu engagieren. Im engen Austausch mit den Menschen vor Ort konnten so nachhaltige Veränderungen erreicht werden. Durch diese vertrauensvolle Zusammenarbeit blicken heute tausende junge Menschen hoffnungsvoll in die Zukunft – mit der Kraft, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen“, betont Mathias Mogge, Generalsekretär der Welthungerhilfe.

Auch in akuten Krisen hat sich Gudrun Bauer immer wieder für Menschen in Not eingesetzt – nach der verheerenden Flut in Pakistan 2010 oder während der Hungerkrise in Somalia 2021. Sie reist auf eigene Kosten in Projektländer, um sich persönlich ein Bild von der Lage zu machen, mit Betroffenen zu sprechen und gemeinsam mit der Welthungerhilfe neue Wege zur Unterstützung zu entwickeln. Ihre Bekanntheit nutzt sie, um weitere Förderer, Prominente und Spenderinnen und Spender für eine Welt ohne Hunger zu gewinnen.