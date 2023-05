Berlin, 26. Mai 2023. Als Bündnis von elf humanitären Hilfsorganisationen in Deutschland richten wir den dringenden Appell an die internationale Gemeinschaft, die Hungerkrise im Osten Afrikas nicht zu unterschätzen. Insbesondere in den Ländern Dschibuti, Äthiopien, Eritrea, Somalia, Südsudan, Sudan und Kenia verschärft sich die Lage zusehends. Dort herrscht derzeit die schlimmste Dürre seit 40 Jahren. Zusätzlich tragen die bewaffneten Gefechte im Sudan zu einer Verschärfung des humanitären Notstands bei.